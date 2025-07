LES PETITS TOUTS Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Sur une île peuplée de curiosités, un rêveur naufragé accomplit d’étonnantes et délicates prouesses avec ce qu’il trouve autour de lui brindilles, sable, fils, air, écume… Il façonne, invente et donne vie à des compagnons imaginaires pour rompre sa solitude. Entraînés dans un monde suspendu, fait de mirages d’enfance, de trouvailles joyeuses et de rencontres insolites, nous découvrons un véritable cirque miniature, débordant de poésie, où les petits riens deviennent de grandes merveilles.

Fabien Coulon, ancien danseur sur glace de haut niveau, se tourne en 2004 vers le cirque et développe un univers singulier mêlant mime, cirque d’objets, marionnettes et magie. Avec sa compagnie Blabla Productions, il crée des spectacles visuels et poétiques, portés par un corps expressif et un imaginaire tout en délicatesse. .

