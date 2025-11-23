Les Petits Touts Cie Blabla Productions Espace du Marais Saône

Les Petits Touts Cie Blabla Productions

Début : 2025-11-23 17:00:00

LES PETITS TOUTS, Compagnie Blabla Productions

Dimanche 23 novembre 2025, 17h

Espace du Marais, 10 rue du lac, 25660 Saône

A partir de 4 ans, 45 min

Cirque d’objets naturels

C’est l’histoire d’un naufragé solitaire, d’un enfant rêveur qui se raconte de jolies histoires en glanant ce que la mer a abandonné sur la plage. Comme les petits, à qui il dédie son minuscule cirque marin, Fabien Coulon s’invente un monde à partir d’un peu de sable, de quelques branchages tordus, de galets, d’écume et de bouts de ficelles. Circassien d’objets et mime, il nous invite à travers son regard à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons sans doute, mais qui font de grands petits touts !

Retrouvez également sur place, sur inscription (places limitées)

15h30 atelier Arts plastiques à partir d‘éléments naturels

Le GRAND 8 ce sont 8 temps de rendez-vous avec le spectacle vivant à vivre en famille dans le Grand Besançon au cours de cette nouvelle saison. 8 occasions de s’évader, de rire et de s’émouvoir, 8 parenthèses pour prendre le temps d’une pause au spectacle, qu’on soit enfant ou qu’on l’ait été.

TARIFS

8 € plein 6 € réduit (enfants de de 12 ans, bénéficiaires de minima sociaux, adhérents Côté Cour)

Atelier payant 2 €

Réservations pour les séances Tout Public au 03 81 25 51 45 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) ou par courriel à billetterie@cotecour.fr.

Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes).

Plus d’informations sur notre site https://www.cotecour.fr/la-saison-25-26/les-petits-touts/ .

Espace du Marais 10 rue du lac Saône 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

