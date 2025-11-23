Les petits touts Compagnie Blabla Productions Espace du Marais Saône
Les petits touts Compagnie Blabla Productions Espace du Marais Saône dimanche 23 novembre 2025.
Les petits touts Compagnie Blabla Productions
Espace du Marais 10 Rue du Lac Saône Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
C’est l’histoire d’un naufragé solitaire, d’un enfant rêveur qui se raconte de jolies histoires en glanant ce que la mer a abandonné sur la plage. Comme les petits, à qui il dédie son minuscule cirque marin, Fabien Coulon s’invente un monde à partir d’un peu de sable, de quelques branchages tordus, de galets, d’écume et de bouts de ficelles. Circassien d’objets et mime, il nous invite à travers son regard à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons sans doute, mais qui font de grands petits touts !
Retrouvez également un atelier d’arts plastiques à partir d’éléments naturels (places limitées) à 15h30.
Le GRAND 8 ce sont 8 temps de rendez-vous avec le spectacle vivant à vivre en famille dans le Grand Besançon au cours de cette nouvelle saison. 8 occasions de s’évader, de rire et de s’émouvoir, 8 parenthèses pour prendre le temps d’une pause au spectacle, qu’on soit enfant ou qu’on l’ait été. .
Espace du Marais 10 Rue du Lac Saône 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
