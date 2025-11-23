Les petits touts Compagnie Blabla Productions Espace du Marais Saône

Les petits touts Compagnie Blabla Productions

Espace du Marais 10 Rue du Lac Saône Doubs

Tarif : 6 EUR

23 novembre 2025 17:00:00

18:00:00

2025-11-23

C’est l’histoire d’un naufragé solitaire, d’un enfant rêveur qui se raconte de jolies histoires en glanant ce que la mer a abandonné sur la plage. Comme les petits, à qui il dédie son minuscule cirque marin, Fabien Coulon s’invente un monde à partir d’un peu de sable, de quelques branchages tordus, de galets, d’écume et de bouts de ficelles. Circassien d’objets et mime, il nous invite à travers son regard à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons sans doute, mais qui font de grands petits touts !

Retrouvez également un atelier d’arts plastiques à partir d’éléments naturels (places limitées) à 15h30.

Le GRAND 8 ce sont 8 temps de rendez-vous avec le spectacle vivant à vivre en famille dans le Grand Besançon au cours de cette nouvelle saison. 8 occasions de s’évader, de rire et de s’émouvoir, 8 parenthèses pour prendre le temps d’une pause au spectacle, qu’on soit enfant ou qu’on l’ait été. .

Espace du Marais 10 Rue du Lac Saône 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

