Les petits touts Espace james Chambaud Lons mercredi 1 avril 2026.

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Cie Blabla Productions Cirque d’objets

À partir de 4 ans

Spectacle accessible aux non-francophones et aux personnes sourdes et malentendantes.

De et avec Fabien Coulon

Échoué sur une île déserte, un naufragé réalise de minuscules et fragiles prouesses avec tout ce qui lui tombe sous la main des branches, du sable, des fils, de l’air, de l’écume… Il s’invente des compagnons de vie pour tromper sa solitude et nous plonger ainsi au cœur de son monde imaginaire peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses curiosités et de rencontres singulières.

Un cirque d’une infinie poésie, d’une immense délicatesse fait de petits riens pour émerveiller les petitous et épater les parents ! .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

