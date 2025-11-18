Les petits touts SORTIR 2025-2026 Montargis
Les petits touts SORTIR 2025-2026 Montargis mardi 18 novembre 2025.
Les petits touts SORTIR 2025-2026
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-18 2025-11-19
Sur son île peuplée de curiosités, son refuge, sa cabane, échoué, ce naufragé solitaire réalise de minuscules et délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main des branches, du sable, des fils, de l’air, de l’écume…
À partir de 4 ans. 12 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
English :
Les petits touts: SORTIR 2025-2026
German :
Die kleinen Alleskönner: SORTIR 2025-2026
Italiano :
I più piccoli: SORTIR 2025-2026
Espanol :
Los más pequeños: SORTIR 2025-2026
