Les petits trappeurs
Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-04 13:30:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Une balade ludique en famille pour les plus jeunes.
Découvre les empreintes d’animaux dans la neige, raquettes aux pieds, accompagné de Christine.
Dès 6 ans, 25€/personne.
Tous les samedis et mercredis de l’hiver, départ à 13h30
Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09
English :
A fun family outing for the very young.
Discover animal footprints in the snow on snowshoes, accompanied by Christine.
From age 6, €25/person.
Every Saturday and Wednesday in winter, departing at 1.30pm
German :
Ein spielerischer Familienspaziergang für die Kleinsten.
Entdecke die Tierspuren im Schnee, mit Schneeschuhen an den Füßen und in Begleitung von Christine.
Ab 6 Jahren, 25?/Person.
Jeden Samstag und Mittwoch im Winter, Abfahrt um 13:30 Uhr
Italiano :
Una divertente gita in famiglia per i più piccoli.
Scoprite le tracce degli animali sulla neve con le racchette da neve, accompagnati da Christine.
A partire dai 6 anni, 25 €/persona.
Ogni sabato e mercoledì d’inverno, con partenza alle 13.30
Espanol :
Una divertida excursión familiar para los más pequeños.
Descubra las huellas de animales en la nieve con raquetas, acompañado por Christine.
A partir de 6 años, 25 €/persona.
Todos los sábados y miércoles de invierno, salida a las 13.30 h
