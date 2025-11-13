Les petits trappeurs

Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 13:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Une balade ludique en famille pour les plus jeunes.

Découvre les empreintes d’animaux dans la neige, raquettes aux pieds, accompagné de Christine.

Dès 6 ans, 25€/personne.

Tous les samedis et mercredis de l’hiver, départ à 13h30

Nistos Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09

English :

A fun family outing for the very young.

Discover animal footprints in the snow on snowshoes, accompanied by Christine.

From age 6, €25/person.

Every Saturday and Wednesday in winter, departing at 1.30pm

German :

Ein spielerischer Familienspaziergang für die Kleinsten.

Entdecke die Tierspuren im Schnee, mit Schneeschuhen an den Füßen und in Begleitung von Christine.

Ab 6 Jahren, 25?/Person.

Jeden Samstag und Mittwoch im Winter, Abfahrt um 13:30 Uhr

Italiano :

Una divertente gita in famiglia per i più piccoli.

Scoprite le tracce degli animali sulla neve con le racchette da neve, accompagnati da Christine.

A partire dai 6 anni, 25 €/persona.

Ogni sabato e mercoledì d’inverno, con partenza alle 13.30

Espanol :

Una divertida excursión familiar para los más pequeños.

Descubra las huellas de animales en la nieve con raquetas, acompañado por Christine.

A partir de 6 años, 25 €/persona.

Todos los sábados y miércoles de invierno, salida a las 13.30 h

