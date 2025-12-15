Les phares, notre patrimoine médiathèque l’Ellipse Kervaziou

Les phares, notre patrimoine Samedi 14 mars 2026, 15h00 médiathèque l’Ellipse Finistère

entrée libre, ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:30:00+01:00

Clémentine Le Moigne, autrice du livre « Visitons les phares de France », viendra nous parler du mouvement culturel autour de la préservation et de la valorisation des phares et des nouveaux usages de ces bâtiments devenus de véritables monuments patrimoniaux, avec une attention plus particulière portée à ceux qui nous entourent.

Samedi 14 mars, 15h-16h30 médiathèque l’Ellipse, Moëlan sur Mer – gratuit, ouvert à tous

Proposé par l’association Pregomp Asambles – renseignements : 06 83 80 63 74 / degemer@pregomp-molan.bzh

médiathèque l’Ellipse médiathèque moelan sur mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@pregomp-molan.bzh »}] [{« link »: « mailto:degemer@pregomp-molan.bzh »}]

Conférence dans le cadre du mois de la langue bretonne, sur les phares et le patrimoine maritime, principalement en bretagne breizh breton