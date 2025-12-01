Les Phaunes Les Plateaux Sauvages Paris

Une ville privée possédée par une marque de bière.

Encerclée par une immense forêt de pins.

Paco, Sara, Linn et Nils ne sont plus que quatre depuis la disparition de leur cinquième amie, survenue sept ans plus tôt.

Surgissent alors d’étranges bêtes sonores, invisibles et fugitives.

En essayant de les comprendre, à travers les saisons, la ville et les sons, tous les quatre tenteront de retrouver celle qu’iels ont perdue.

Qu’est-ce qu’un déclic ? Qu’est ce qui nous met en mouvement ? Quelles sont les raisons ou les affects qui nous poussent à agir, à modifier notre présent et à se projeter vers un futur différent

Dans cette réécriture du roman d’anticipation Les Furtifs d’Alain Damasio, à travers leur quête de mouvement, quatre figures nous ouvrent des réflexions sur la manière d’envisager autrement les devenirs de nos corps, de nos villes et de nos rapports au vivant, au-delà des limites que le système capitaliste a imposé à nos vies et à nos imaginaires.

« Allez annoncer partout que l’être humain n’a pas encore été capturé »

Durée estimée : 1h15

Une production PSPBB/ESAD

Texte : Mathieu Capella. Librement adapté du roman Les Furtifs, d’Alain Damasio

Mise en scène : Mathieu Capella

Collaboratrice artistique : Léa Launay

Comédiennes voix : Zdenka Tchamkerten, Jeanne Lebeau

Création Sonore : Antoine Alcaraz

Chanson additionnelle : Dominik Standar

Scénographie : Chloé Evrard (étudiante scénographe en échange La Cambre), Hongjun Fan, Candice Le Guern, Elisa-Lisa Lecefel , élèves en scénographie de l’Ecole des Arts Décoratifs-PSL, Paris

En partenariat avec l’Ecole des Arts Décoratifs-PSL, Paris

Visuels : Charles Guimond

Régie générale : Carlos Perez

Présentations de la carte blanche de Mathieu Capella de la promotion 2026 PSPBB/ESAD.

Le mercredi 17 décembre 2025

de à

Le mardi 16 décembre 2025

de à

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-16T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-18T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-12-16T00:00:00+02:00_2025-12-16T23:59:00+02:00;2025-12-17T00:00:00+02:00_2025-12-17T23:59:00+02:00

Les Plateaux Sauvages 5, rue des Plâtrières 75020 Salle TransformableParis

https://www.pspbb.fr/agenda/theatre/les-phaunes-3644