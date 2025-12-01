Les Phaunes Les Plateaux Sauvages Paris
mardi 16 décembre 2025.
Une ville privée possédée par une marque de bière.
Encerclée par une immense forêt de pins.
Paco, Sara, Linn et Nils ne sont plus que quatre depuis la disparition de leur cinquième amie, survenue sept ans plus tôt.
Surgissent alors d’étranges bêtes sonores, invisibles et fugitives.
En essayant de les comprendre, à travers les saisons, la ville et les sons, tous les quatre tenteront de retrouver celle qu’iels ont perdue.
Qu’est-ce qu’un déclic ? Qu’est ce qui nous met en mouvement ? Quelles sont les raisons ou les affects qui nous poussent à agir, à modifier notre présent et à se projeter vers un futur différent
Dans cette réécriture du roman d’anticipation Les Furtifs d’Alain Damasio, à travers leur quête de mouvement, quatre figures nous ouvrent des réflexions sur la manière d’envisager autrement les devenirs de nos corps, de nos villes et de nos rapports au vivant, au-delà des limites que le système capitaliste a imposé à nos vies et à nos imaginaires.
« Allez annoncer partout que l’être humain n’a pas encore été capturé »
Durée estimée : 1h15
Une production PSPBB/ESAD
Texte : Mathieu Capella. Librement adapté du roman Les Furtifs, d’Alain Damasio
Mise en scène : Mathieu Capella
Collaboratrice artistique : Léa Launay
Comédiennes voix : Zdenka Tchamkerten, Jeanne Lebeau
Création Sonore : Antoine Alcaraz
Chanson additionnelle : Dominik Standar
Scénographie : Chloé Evrard (étudiante scénographe en échange La Cambre), Hongjun Fan, Candice Le Guern, Elisa-Lisa Lecefel , élèves en scénographie de l’Ecole des Arts Décoratifs-PSL, Paris
En partenariat avec l’Ecole des Arts Décoratifs-PSL, Paris
Visuels : Charles Guimond
Régie générale : Carlos Perez
Présentations de la carte blanche de Mathieu Capella de la promotion 2026 PSPBB/ESAD.
