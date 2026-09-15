Les Philippines Théâtre Georges Madec Audierne

Informations pratiques

Audierne

Les Philippines

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08 18:15:00

Date(s) :

2026-11-08

Ciné-conférence.

Paysages somptueux, rizières en terrasses, plages de rêve, eaux turquoises et cristallines… Manille, mégalopole de 24 millions d’habitants, ouvre tout voyage aux Philippines, entre richesse éclatante et misère.

Découvertes par Magellan, colonisées par l’Espagne puis les États-Unis, les 7 000 îles philippines émergent entre mers et océan. Volcans, typhons, plages et récifs y composent un monde d’une beauté saisissante. Entre ferveur, hospitalité et diversité, ce pays de contrastes unit modernité et traditions dans un éclat unique. .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Les Philippines Audierne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz