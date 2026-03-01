Les Philofables Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Les Philofables

Samedi 28 mars 2026 de 15h à 17h.

Samedi 18 avril 2026 de 15h à 17h.

Samedi 25 avril 2026 de 15h à 17h. Boulevard Aristide Briand 44 Rue D’Oslo Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-18 2026-04-25

A partir d’une fable, les plus jeunes se retrouvent pour échanger ensemble sur le thème de La parole .

Accompagnés d’une bibliothécaire, ils apprennent à (se) poser des questions, sans jugement, sur des sujets universels.



Samedi 28 mars à 15h à la Médiathèque.



Samedi 18 avril à 15h au Mas Dossetto (44 Rue D’Oslo)



Samedi 25 avril à 15h à la Médiathèque.



Dès 6 ans Inscriptions au 04 90 56 74 16 .

Boulevard Aristide Briand 44 Rue D’Oslo Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61 bibliotheque@salon-de-provence.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using a fable as a starting point, the youngest members of the group get together to discuss the theme of The Word .

L’événement Les Philofables Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence