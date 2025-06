Les phosphatières du Causse de Limogne à vélo Escamps 9 juillet 2025 14:00

Lot

Les phosphatières du Causse de Limogne à vélo Escamps Lot

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-07-09 17:30:00

Date(s) :

2025-07-09

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Au cœur de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot, des statues d’animaux témoignent de la faune passée du Quercy, découverte dans les phosphatières. La Réserve propose une boucle à vélo mettant en avant ce patrimoine paléontologique du Géoparc des Causses du Quercy.

Boucle sur route de 22 km (sauf 1 km de piste en castine) avec 200 mètres de dénivelé positif. Parcours nécessitant une condition physique moyenne à bonne ou alors d’utiliser un vélo électrique. Prévoir vélo, casque, gilet jaune et gourde(s). .

Escamps 46230 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

In the heart of the Lot National Geological Reserve, animal statues bear witness to the past fauna of Quercy, discovered in the phosphatières. The Reserve offers a cycling tour highlighting the paleontological heritage of the Causses du Quercy Geopark.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Im Herzen des nationalen geologischen Naturreservats des Lot zeugen Tierstatuen von der früheren Fauna des Quercy, die in den Phosphatieren entdeckt wurde. Das Reservat bietet eine Fahrradtour an, die dieses paläontologische Erbe des Geoparks Causses du Quercy hervorhebt.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Nel cuore della Riserva naturale geologica nazionale del Lot, statue di animali testimoniano la fauna passata del Quercy, scoperta nelle fosfatare. La Riserva offre un tour in bicicletta che mette in luce il patrimonio paleontologico del Geoparco Causses du Quercy.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En el corazón de la Reserva Natural Geológica Nacional del Lot, estatuas de animales dan testimonio de la fauna pasada de la región del Quercy, descubierta en las fosfatías. La Reserva ofrece un recorrido en bicicleta que pone de relieve el patrimonio paleontológico del Geoparque de Causses du Quercy.

