Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 00:00:00

2025-07-04

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

À l’occasion des dix ans de sa création, la Réserve naturelle nationale géologique du Lot propose avec ses partenaires une multitude d’animations.

L’événement démarre sur le site du Cloup d’Aural, par une soirée de visite originale des phosphatières ainsi que l’observation du ciel étoilé.

Suivent dans le mois des conférences, un safari paléontologique et un rendez-vous artistique, à retrouver au fil de l’été.

Bach 46230 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

To mark the tenth anniversary of its creation, the Lot National Geological Nature Reserve and its partners are offering a wide range of events.

The event kicks off at the Cloup d?Aural site, with an evening of original visits to the phosphatières and star-gazing.

Conferences, a paleontological safari and an artistic rendezvous follow throughout the summer.

German :

EVENT CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seiner Gründung bietet das nationale geologische Naturreservat des Lot zusammen mit seinen Partnern eine Vielzahl von Veranstaltungen an.

Die Veranstaltung beginnt auf dem Gelände des Cloup d’Aural mit einem Abend, an dem Sie die Phosphatiere besichtigen und den Sternenhimmel beobachten können.

Im Laufe des Monats folgen Vorträge, eine paläontologische Safari und ein künstlerisches Treffen, die Sie im Laufe des Sommers besuchen können.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

In occasione del decimo anniversario della sua creazione, la Riserva naturale geologica nazionale del Lot e i suoi partner organizzano una serie di eventi.

L’evento prende il via dal sito del Cloup d’Aural, con un’originale visita serale delle fosfatare e l’osservazione delle stelle.

Per tutto il mese si terranno conferenze, un safari paleontologico e un evento artistico, mentre altri eventi si susseguiranno nel corso dell’estate.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Con motivo del décimo aniversario de su creación, la Reserva Natural Geológica Nacional del Lot y sus socios organizan numerosos actos.

El evento comienza en el Cloup d’Aural, con una original visita nocturna a las fosfateras y la observación de las estrellas.

A lo largo del mes se sucederán conferencias, un safari paleontológico y una manifestación artística.

