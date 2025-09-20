Les Photaumnales 22e édition Beauvais

Début : 2025-09-20

fin : 2025-12-31

Ce festival de photographie couvrant l’ensemble de la région des Hauts-de-France revient cette année avec une quarantaine d’expositions sur un territoire allant de Berck-sur-Mer, Amiens, Beauvais, Clermont-de-l’Oise jusqu’à Noyon.

Le thème de cette 22e édition est Habiter, en résonance avec la programmation artistique et culturelle autour des festivités qui entourent les 800 ans de la cathédrale de Beauvais. À Beauvais et dans le Beauvaisis, c’est plus de vingt expositions de photographies qui exploreront l’architecture et le patrimoine à travers l’œil des photographes. Mais également ce que signifie habiter un territoire, une ville, questionnant ainsi la notion intime de “maison”, d’habitat et ce qu’elle signifie dans un contexte politique et sociologique.

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 9 83 56 34 41 https://www.photaumnales.fr/

English :

This photography festival covering the whole of the Hauts-de-France region returns this year with some forty exhibitions in an area stretching from Berck-sur-Mer, Amiens, Beauvais, Clermont-de-l?Oise to Noyon.

The theme of this 22nd edition is Habiter, in keeping with the artistic and cultural program surrounding the festivities surrounding the 800th anniversary of Beauvais Cathedral. In Beauvais and the surrounding area, over twenty photography exhibitions will explore architecture and heritage through the eyes of photographers. But also what it means to inhabit a territory, a city, questioning the intimate notion of ?home?, habitat and what it means in a political and sociological context.

German :

Dieses Fotofestival, das die gesamte Region Hauts-de-France abdeckt, kehrt dieses Jahr mit rund 40 Ausstellungen in einem Gebiet zurück, das von Berck-sur-Mer, Amiens, Beauvais, Clermont-de-l’Oise bis nach Noyon reicht.

Das Thema der 22. Ausgabe lautet Wohnen und steht im Einklang mit dem künstlerischen und kulturellen Programm rund um die Feierlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen der Kathedrale von Beauvais. In Beauvais und im Beauvaisis werden mehr als zwanzig Fotoausstellungen die Architektur und das Kulturerbe durch die Augen der Fotografen erkunden. Aber auch, was es bedeutet, ein Gebiet oder eine Stadt zu bewohnen, wobei der intime Begriff des « Hauses », des Lebensraums und seine Bedeutung in einem politischen und soziologischen Kontext hinterfragt wird.

Italiano :

Questo festival di fotografia che copre l’intera regione degli Hauts-de-France torna quest’anno con una quarantina di mostre in un’area che si estende da Berck-sur-Mer, Amiens, Beauvais e Clermont-de-l’Oise fino a Noyon.

Il tema di questa 22a edizione è Abitare, in sintonia con il programma artistico e culturale dei festeggiamenti per l’800° anniversario della Cattedrale di Beauvais. A Beauvais e nei dintorni, oltre venti mostre fotografiche esploreranno l’architettura e il patrimonio attraverso gli occhi dei fotografi. La mostra esplora anche il significato di vivere in un’area o in una città, mettendo in discussione la nozione intima di « casa » e il suo significato in un contesto politico e sociologico.

Espanol :

Este festival de fotografía que abarca toda la región de Hauts-de-France regresa este año con unas cuarenta exposiciones repartidas en una zona que se extiende desde Berck-sur-Mer, Amiens, Beauvais y Clermont-de-l’Oise hasta Noyon.

El tema de esta 22ª edición es Habitar, en consonancia con el programa artístico y cultural en torno a las festividades del 800 aniversario de la catedral de Beauvais. En Beauvais y sus alrededores, más de veinte exposiciones fotográficas explorarán la arquitectura y el patrimonio a través de la mirada de los fotógrafos. La exposición también explora lo que significa vivir en una zona o ciudad, cuestionando la noción íntima de « hogar » y lo que significa en un contexto político y sociológico.

L’événement Les Photaumnales 22e édition Beauvais a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis