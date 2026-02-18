Les photographiques 2026 Allonnes Médiathèque et Centre social Allonnes

Les photographiques 2026 Allonnes

Médiathèque et Centre social 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Kolostrum du photographe Lionel Jusseret.

Kolostrum dépeint le quotidien de quelques familles d’éleveurs de vaches laitières dont les systèmes d’exploitation se situent économiquement entre les petites fermes autonomes et les grandes industries agroalimentaires.

Ce travail donne à voir les paysans, artisans de la matière, de la vie et de la mort, comme pour nous rappeler nos origines ou voir à quel point nous les avons oubliées. L’exposition est visible à la médiathèque et au centre social Gisèle Halimi. .

Médiathèque et Centre social 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Kolostrum by photographer Lionel Jusseret.

