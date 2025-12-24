Les Photographiques 2026, Le Mans

Les Photographiques 2026

Les Photographiques, édition 2026, Divers lieux, Le Mans Métropole et au-delà.

LES PHOTOGRAPHIQUES 2026 SÉLECTION APPEL À AUTEURS

Voici enfin, par lieux d’accueil, la liste des photographes sélectionné.e.s et des séries retenues parmi les 358 reçues lors de l’appel à auteur.e.s. Ces travaux intégreront la programmation 2026 des Photographiques.

________________________________________________________

Centre des Expositions Paul-Courboulay (Le Mans)

ANNE-MARIE ARBEFEUILLE, Mémoire d’argile

FRANCESCA DAL CHELE, D’où vient ce bruit à l’horizon ?

JÉRÉMY GOUELLOU, Le lien au lieu

YOUNG JUNE KIM, Retour au Paradis

ESTELLE LAGARDE, La peau des autres

STÉPHANE MAHÉ, Mood

GUILLAUME NOURY, L’empreinte

Médiathèque Louise-Michel Centre Social Gisèle-Halimi (Allonnes)

LIONEL JUSSERET, Kolostrum

Parcours autour du Centre d’art-Île MoulinSart (Fillé-sur-Sarthe)

JOSEPH FORD, Invisible Jumpers

________________________________________________________

Un très grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé cette année à l’appel à auteur.e.s ! Un choix toujours difficile du fait des nombreux dossiers reçus.

À bientôt pour de plus amples informations sur le reste de la programmation de cette édition et sur le Programme Associé 2026. .

English :

Les Photographiques, 2026 edition, Various venues, Le Mans Métropole and beyond.

