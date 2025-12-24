Les Photographiques 2026, Le Mans
Les Photographiques, édition 2026, Divers lieux, Le Mans Métropole et au-delà.
LES PHOTOGRAPHIQUES 2026 SÉLECTION APPEL À AUTEURS
Voici enfin, par lieux d’accueil, la liste des photographes sélectionné.e.s et des séries retenues parmi les 358 reçues lors de l’appel à auteur.e.s. Ces travaux intégreront la programmation 2026 des Photographiques.
Centre des Expositions Paul-Courboulay (Le Mans)
ANNE-MARIE ARBEFEUILLE, Mémoire d’argile
FRANCESCA DAL CHELE, D’où vient ce bruit à l’horizon ?
JÉRÉMY GOUELLOU, Le lien au lieu
YOUNG JUNE KIM, Retour au Paradis
ESTELLE LAGARDE, La peau des autres
STÉPHANE MAHÉ, Mood
GUILLAUME NOURY, L’empreinte
Médiathèque Louise-Michel Centre Social Gisèle-Halimi (Allonnes)
LIONEL JUSSERET, Kolostrum
Parcours autour du Centre d’art-Île MoulinSart (Fillé-sur-Sarthe)
JOSEPH FORD, Invisible Jumpers
Un très grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé cette année à l’appel à auteur.e.s ! Un choix toujours difficile du fait des nombreux dossiers reçus.
À bientôt pour de plus amples informations sur le reste de la programmation de cette édition et sur le Programme Associé 2026. .
English :
Les Photographiques, 2026 edition, Various venues, Le Mans Métropole and beyond.
