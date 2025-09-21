Les pianos Boisselot, une passion marseillaise Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 17h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Le nouveau festival qui raconte les passions des marseillais pour la musique classique.

Ce concert-conférence sera l’occasion d’entendre la musique de Frédéric Chopin sur un piano Boisselot des années 1840. La manufacture de pianos Boisselot est l’expression même du dynamisme économique qu’a connu Marseille sur le plan de l’art musical.







Dès les années 1840, Boisselot & Fils occupe une place hégémonique sur tout le pourtour méditerranéen, c’est la seule fabrique provinciale qui rayonne sur le plan international. Sa notoriété amène quelques pianistes de renom (de passage à Marseille) à choisir leurs instruments pour leurs concerts comme Thalberg en mars 1842. Chopin de retour de Majorque et faisant escale quelques mois à Marseille n’a pu que fréquenter les ateliers situés place Notre-Dame-du-Mont. Et c’est avec Liszt que la collaboration sera la plus longue et intense. Cette maison Boisselot jouera un rôle majeur dans l’action culturelle de la ville.









Les musiciens de L’Armée des Romantiques avec Emmanuel Balssa au violoncelle et Rémy Cardinale sur un piano Boisselot. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The new festival that tells the story of Marseille’s passion for classical music.

German :

Das neue Festival, das von den Leidenschaften der Marseiller für klassische Musik erzählt.

Italiano :

Il nuovo festival che racconta la passione di Marsiglia per la musica classica.

Espanol :

El nuevo festival que narra la pasión de los marselleses por la música clásica.

