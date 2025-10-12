LES PIBOUMNALES Payra-sur-l’Hers

LES PIBOUMNALES Payra-sur-l’Hers dimanche 12 octobre 2025.

LES PIBOUMNALES

Lieu-dit La Piboulette Payra-sur-l’Hers Aude

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Marché de créateurs et producteurs locaux.

Découvertes, Animations, Restauration.

L’idée de cette manifestation est de passer un bon moment ensemble, de découvrir des artisans et créateurs locaux, de déguster de bons produits et de célébrer l’automne et ses couleurs.

Bienvenue à la Piboulette !

Lieu-dit La Piboulette Payra-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie

English :

Market of local creators and producers.

Discoveries, Entertainment, Catering.

The idea of this event is to spend a good time together, discover local craftsmen and creators, taste good products and celebrate autumn and its colors.

Welcome to La Piboulette!

German :

Markt mit Designern und lokalen Produzenten.

Entdeckungen, Animationen, Essen und Trinken.

Die Idee dieser Veranstaltung ist es, eine gute Zeit miteinander zu verbringen, lokale Handwerker und Schöpfer zu entdecken, gute Produkte zu probieren und den Herbst und seine Farben zu feiern.

Willkommen bei La Piboulette!

Italiano :

Mercato di creatori e produttori locali.

Scoperte, intrattenimento, ristorazione.

L’idea di questo evento è quella di passare un po’ di tempo insieme, scoprire artigiani e creatori locali, degustare buoni prodotti e celebrare l’autunno e i suoi colori.

Benvenuti a La Piboulette!

Espanol :

Mercado de creadores y productores locales.

Descubrimientos, animación, restauración.

La idea de este evento es pasar un buen rato juntos, descubrir a los artesanos y creadores locales, degustar buenos productos y celebrar el otoño y sus colores.

¡Bienvenido a La Piboulette!

