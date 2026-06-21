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Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême

Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Parc de Vigan
Ville
61130 Bellême
Département
Orne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:45:00
Tarif

Bellême

Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet

Parc de Vigan Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:45:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Les Pic-nics en Musique à Bellême
Récital Italien, piano voix

Il convient d’apporter son pique nique, un parasol s’il fait chaud, un plaid s’il fait frais pour se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure.

Annulation ou report en cas d’intempéries   .

Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00 

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English : Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet

L’événement Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême a été mis à jour le 2026-06-21 par CdC des Collines du Perche Normand

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