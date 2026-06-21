Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême
Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême dimanche 5 juillet 2026.
Bellême
Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet
Parc de Vigan Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:45:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Les Pic-nics en Musique à Bellême
Récital Italien, piano voix
Il convient d’apporter son pique nique, un parasol s’il fait chaud, un plaid s’il fait frais pour se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure.
Annulation ou report en cas d’intempéries .
Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet
L’événement Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême a été mis à jour le 2026-06-21 par CdC des Collines du Perche Normand
À voir aussi à Bellême (Orne)
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 8 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 15 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 22 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 29 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 5 août 2026