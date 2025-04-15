LES PIEDS DANS LA LAGUNE Agde

LES PIEDS DANS LA LAGUNE Agde mardi 15 avril 2025.

LES PIEDS DANS LA LAGUNE

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-15

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-04-15 2025-07-09 2025-07-11 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-20 2025-08-22

Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette.

Vous apprendrez à reconnaitre et à différencier les espèces qui y vivent.

Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette.

Vous apprendrez à reconnaitre et à différencier les espèces qui y vivent.

> Sur réservation

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

#ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English : LES PIEDS DANS LA LAGUNE

Come and discover what’s hidden in the Thau lagoon through a little dip-net fishing.

You’ll learn to recognize and differentiate between the species that live there.

German : LES PIEDS DANS LA LAGUNE

Entdecken Sie, was sich in der Lagune von Thau verbirgt, indem Sie mit einem Kescher fischen.

Sie werden lernen, die dort lebenden Arten zu erkennen und zu unterscheiden.

Italiano :

Venite a scoprire cosa si nasconde nella laguna di Thau pescando con una piccola rete.

Imparerete a riconoscere e a differenziare le specie che vi abitano.

Espanol : LES PIEDS DANS LA LAGUNE

Venga a descubrir lo que esconde la laguna de Thau pescando con una pequeña red.

Aprenderás a reconocer y diferenciar las especies que allí habitan.

L’événement LES PIEDS DANS LA LAGUNE Agde a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE