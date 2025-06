LES PIEDS DANS LA MER Agde 2 juillet 2025 07:00

Hérault

LES PIEDS DANS LA MER Agde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

2025-07-16

2025-07-18

Venez découvrir ce qui se cache dans la mer Méditerranée au travers d’une petite pêche à l’épuisette ! Vous apprendrez à reconnaitre et à différencier les espèces qui y vivent.

> Sur réservation

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

Discover what is hidden in the Mediterranean Sea through a small fishing net and learn to recognize the species that live there.

German : LES PIEDS DANS LA LAGUNE

Entdecke, was sich im Mittelmeer verbirgt, indem du mit einem Kescher fischst! Du wirst lernen, die Arten, die dort leben, zu erkennen und zu unterscheiden.

Italiano :

Venite a scoprire cosa si nasconde nel Mar Mediterraneo con un po’ di pesca con reti da immersione! Imparerete a riconoscere e a differenziare le specie che vi abitano.

Espanol :

Descubra lo que esconde el mar Mediterráneo con un poco de pesca con red y aprenda a reconocer las especies que lo habitan.

