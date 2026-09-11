AGENDA · Port-Louis
Les pieds dans l’art, Plage de la Côte rouge, Port-Louis
dimanche 20 septembre 2026 · Plage de la Côte rouge · Port-Louis
Informations pratiques
Les pieds dans l’art Dimanche 20 septembre, 10h00 Plage de la Côte rouge Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des artistes et artisans d’art s’installent sur la plage à marée basse et travaillent devant et avec le public.
Plage de la Côte rouge Avenue de la Côte rouge, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne
Des artistes et artisans d’art s’installent sur la plage à marée basse et travaillent devant et avec le public.
Association Scrow
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