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Les pieds dans l’art, Plage de la Côte rouge, Port-Louis

dimanche 20 septembre 2026 · Plage de la Côte rouge · Port-Louis

Les pieds dans l’art, Plage de la Côte rouge, Port-Louis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Plage de la Côte rouge
Adresse
Avenue de la Côte rouge, 56290 Port-Louis
Ville
56290 Port-Louis
Département
Morbihan

Les pieds dans l’art Dimanche 20 septembre, 10h00 Plage de la Côte rouge Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des artistes et artisans d’art s’installent sur la plage à marée basse et travaillent devant et avec le public.

Plage de la Côte rouge Avenue de la Côte rouge, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne
Des artistes et artisans d’art s’installent sur la plage à marée basse et travaillent devant et avec le public.

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