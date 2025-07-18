Les pieds dans le sable Les Ozières Yzeure

Les pieds dans le sable

Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier

Début : Mardi 2025-07-18

fin : 2025-08-19

Cet été, les sportifs et les curieux auront de quoi satisfaire leur curiosité ! Et c’est au terrain de beach-sport des Ozières que ça se passe !

Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 37 sport-vieassociative@ville-yzeure.com

English :

This summer, sports enthusiasts and the curious will find plenty to satisfy their curiosity! And it’s all happening at the Ozières beach-sport field!

German :

In diesem Sommer gibt es für Sportler und Neugierige einiges zu tun! Und zwar auf dem Beach-Sportplatz von Les Ozières!

Italiano :

Quest’estate gli appassionati di sport e i curiosi avranno di che soddisfare la loro curiosità! E tutto questo avviene al campo sportivo della spiaggia di Ozières!

Espanol :

Este verano, los aficionados al deporte y los curiosos tendrán mucho para satisfacer su curiosidad Y todo ello en las instalaciones deportivas de la playa de Ozières

