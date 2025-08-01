LES PIEDS DANS L’EAU Agde
LES PIEDS DANS L’EAU Agde vendredi 1 août 2025.
LES PIEDS DANS L’EAU
Rue de l’Estacade Agde Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-01
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-01 2025-08-22
Découverte de la faune locale du littoral au travers d’une pêche à pied guidée par une animatrice nature.
Découverte de la faune locale du littoral au travers d’une pêche à pied guidée par une animatrice nature crabes poissons, étoiles de mer, poulpes… Apprenez-en plus sur ces animaux avant de les relâcher dans leur milieu naturel.
> Adulte accompagnant (gratuit) obligatoire
> Places limitées
> Sauf jours de météo défavorable
#ESCAPADE .
Rue de l’Estacade Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 90 contactamp@ville-agde.fr
English :
Foot fishing and observation of animals living in the small rocky bottoms.
The captured animals are released at the end of the activity.
German :
Im Rahmen des Naturfestes entdecken Sie bei einem von einem Naturanimateur begleiteten Angelausflug die Arten, die an der Küste von Cap Agathois vorkommen.
Italiano :
Scoprite la fauna costiera locale durante una spedizione di pesca guidata.
Espanol :
En el marco de la fiesta de la naturaleza, a través de una salida de pesca supervisada por un guía de naturaleza, descubra las especies presentes en el litoral del Cabo de Águeda.
L’événement LES PIEDS DANS L’EAU Agde a été mis à jour le 2025-08-06 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE