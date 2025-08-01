LES PIEDS DANS L’EAU Agde

LES PIEDS DANS L’EAU

Rue de l’Estacade Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-22

Découverte de la faune locale du littoral au travers d’une pêche à pied guidée par une animatrice nature crabes poissons, étoiles de mer, poulpes… Apprenez-en plus sur ces animaux avant de les relâcher dans leur milieu naturel.

> Adulte accompagnant (gratuit) obligatoire

> Places limitées

> Sauf jours de météo défavorable

#ESCAPADE .

Rue de l’Estacade Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 90 contactamp@ville-agde.fr

English :

Foot fishing and observation of animals living in the small rocky bottoms.

The captured animals are released at the end of the activity.

German :

Im Rahmen des Naturfestes entdecken Sie bei einem von einem Naturanimateur begleiteten Angelausflug die Arten, die an der Küste von Cap Agathois vorkommen.

Italiano :

Scoprite la fauna costiera locale durante una spedizione di pesca guidata.

Espanol :

En el marco de la fiesta de la naturaleza, a través de una salida de pesca supervisada por un guía de naturaleza, descubra las especies presentes en el litoral del Cabo de Águeda.

