Les pieds dans l’eau avec « Les Chemins de l’Ecureuil! », 59144 Gommegnies, France, Preux-au-Sart

Les pieds dans l’eau avec « Les Chemins de l’Ecureuil! » Dimanche 2 août, 16h00 59144 Gommegnies, France Nord

Tarifs : Tarif unique 15 euros par participant 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Une balade guidée pas comme les autres! Petit bois, cascade et ruisseau, une découverte de la biodiversité du lieu, des joies simples en nature, avec des pauses musicales et sensorielles. Une arrivée les pieds dans l’eau, pour le plaisir de Petits et Grands!

Durée : 2h

Activité organisée par Nathalia – Animatrice sensorielle Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-pieds-dans-l-eau-8214

Une véritable immersion en nature! Nature Sortie nature