Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate

Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture)

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Artiste peintre à la Maison Des Artistes depuis 1996, Véronique Arroyo-Cazin est amoureuse de Houlgate. Cette exposition présente un ensemble d’œuvres colorées et marines.

Artiste peintre à la Maison Des Artistes depuis 1996, Véronique Arroyo-Cazin est amoureuse de Houlgate. Cette exposition présente un ensemble d’œuvres colorées et marines. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture)

Véronique Arroyo-Cazin has been a painter with the Maison Des Artistes since 1996, and is in love with Houlgate. This exhibition presents a collection of colourful marine works.

L’événement Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture) Houlgate a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge