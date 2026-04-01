Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate
Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate samedi 18 avril 2026.
Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture)
Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Artiste peintre à la Maison Des Artistes depuis 1996, Véronique Arroyo-Cazin est amoureuse de Houlgate. Cette exposition présente un ensemble d’œuvres colorées et marines.
Artiste peintre à la Maison Des Artistes depuis 1996, Véronique Arroyo-Cazin est amoureuse de Houlgate. Cette exposition présente un ensemble d’œuvres colorées et marines. .
Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture)
Véronique Arroyo-Cazin has been a painter with the Maison Des Artistes since 1996, and is in love with Houlgate. This exhibition presents a collection of colourful marine works.
L’événement Les pieds dans l’eau de Véronique Arroyo-Cazin (peinture) Houlgate a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge