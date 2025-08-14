Les Pieds dans l’Eau FÉRIA Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence

Du jeudi 14 au dimanche 17 août 2025. Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Féria bat son plein à Saint-Rémy-de-Provence du 14 au 17 août !

Les Pieds dans l’Eau vous invite à célébrer la Féria de Saint-Rémy-de-Provence avec eux.



Découvrez un programme unique, quatre soirées festives et conviviales au rythme des traditions provençales.

Entre défilés, courses et olympiades profitez d’un moment agréable dans un lieu plein de charme. .

Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 74 49

English :

The Feria is in full swing in Saint-Rémy-de-Provence from 14 to 17 August!

German :

Die Féria ist vom 14. bis 17. August in Saint-Rémy-de-Provence in vollem Gange!

Italiano :

La Féria è in pieno svolgimento a Saint-Rémy-de-Provence dal 14 al 17 agosto!

Espanol :

La Féria está en pleno apogeo en Saint-Rémy-de-Provence, del 14 al 17 de agosto

