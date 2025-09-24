LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès

LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès mercredi 24 septembre 2025.

LES PIEDS DANS L’EAU

Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 09:00:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Plongez au cœur du Parc des Dosses avec la balade « Les pieds dans l’eau » ! Découvrez lagunes, oiseaux et biodiversité au plus près. Sur inscription uniquement, places limitées pour une expérience unique.

.

Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 53

English :

Immerse yourself in the Parc des Dosses with the « Feet in the Water » walk! Discover lagoons, birds and biodiversity up close. Registration only, places limited for a unique experience.

German :

Tauchen Sie mit dem Spaziergang « Les pieds dans l’eau » in das Herz des Parc des Dosses ein! Erleben Sie Lagunen, Vögel und Artenvielfalt aus nächster Nähe. Nur mit Anmeldung, begrenzte Plätze für ein einzigartiges Erlebnis.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del Parc des Dosses con la passeggiata « Piedi nell’acqua »! Scoprite da vicino le lagune, gli uccelli e la biodiversità. Solo su iscrizione, i posti sono limitati per questa esperienza unica.

Espanol :

Sumérjase en el corazón del Parc des Dosses con el paseo « Los pies en el agua » Descubra de cerca las lagunas, las aves y la biodiversidad. Solo inscripción, las plazas son limitadas para esta experiencia única.

L’événement LES PIEDS DANS L’EAU Le Barcarès a été mis à jour le 2025-09-06 par OT DE PORT BARCARES