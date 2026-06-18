Les pieds dans l’herbe Partir en livre Breteil mercredi 8 juillet 2026.

Breteil

Les pieds dans l’herbe Partir en livre

Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le mercredi 8 juillet à 10h30 aux Jardins du Presbytère de Breteil, les enfants de 0-3ans sont attendus pour une lecture les pieds dans l’herbe.

Gratuit.

Sur inscription. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

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English :

L’événement Les pieds dans l’herbe Partir en livre Breteil a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montfort Communauté