Les pieds dans l’herbe Partir en livre Breteil
Les pieds dans l’herbe Partir en livre Breteil mercredi 8 juillet 2026.
Breteil
Les pieds dans l’herbe Partir en livre
Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le mercredi 8 juillet à 10h30 aux Jardins du Presbytère de Breteil, les enfants de 0-3ans sont attendus pour une lecture les pieds dans l’herbe.
Gratuit.
Sur inscription. .
Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89
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English :
L’événement Les pieds dans l’herbe Partir en livre Breteil a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montfort Communauté