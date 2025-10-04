Les pieds dans l’PAT Rue Jean-Zay Biganos

Afin de mettre à l’honneur et soutenir les producteurs et artisans du territoire, de valoriser les produits locaux et de faire connaitre les initiatives en faveur d’une transition agricole et alimentaire, le PAT du Pays BARVAL organise la 3ème édition de l’évènement Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (re)met les pieds dans l’PAT , samedi 4 octobre, de 10h à 16h sous la Halle du marché de Biganos.

Au programme : un marché des producteurs du Pays BARVAL, des dégustations et la possibilité de manger sur place (plats à prix libre), un village des associations (AMAP etc.), des ateliers cuisine et animations, ainsi que des spectacles contés familiaux qui viendront ponctuer la journée ! .

Rue Jean-Zay Halle du marché Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine pat@paysbarval.fr

L’événement Les pieds dans l’PAT Biganos a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Coeur Bassin