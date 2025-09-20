Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges samedi 20 septembre 2025.

Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:33:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le Président de la République, Louis de Salluste, voit sa côte de popularité baisser à un niveau jamais vu jusque là. Pour reconquérir l’électorat, il fait appel à Adrien Gensac, un jeune conseiller en communication. Mais avec son caractère épouvantable et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques !

Cyril Etesse (auteur interprète one-Man show, pensionnaire à la TV de « On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier) et Antony Vincent (web série « En coloc » avec Capucine Anav, « le gendre idéal » de Wil Aime) rendent un hommage unique à Louis de Funès au travers d’une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’oeil évocateurs à nombre de ses films les plus mythiques.

Durée 80 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

English : Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges

German : Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges

Italiano :

Espanol : Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges

L’événement Les pieds nus dans la neige Comédie de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Limoges Métropole