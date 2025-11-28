LES PIEDS NUS DANS LA NEIGE – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

LES PIEDS NUS DANS LA NEIGE Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Président de la République, Louis de Salluste, voit sa côte de popularité baisser à un niveau jamais vu jusque là.Pour reconquérir l’électorat, il fait appel à Adrien Gensac, un jeune conseiller en communication. Mais avec son caractère épouvantable et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques !Cyril Etesse (auteur interprète one-Man show, pensionnaire à la TV de On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier) et Antony Vincent (web série En coloc avec Capucine Anav, le gendre idéal de Wil Aime) rendent un hommage unique à Louis de Funès au travers d’une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’oeil évocateurs à nombre de ses films les plus mythiques. Un parfum de nostalgie qui ravira tous les admirateurs de Louis de Funès… et les autres !Les billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/les-pieds-nus-dans-la-neige-comedie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69