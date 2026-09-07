« Les pieds sur l’eau! », Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

« Les pieds sur l’eau! » Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Musée Girodet Loiret

Matériel fourni, le RDV se fera directement au ZIA, au port Saint-Roch de Montargis, à 10 minutes à pied du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Débutant ou confirmé, venez peindre à l’aquarelle avec Nadège Raineteau (la Petite RaiNe) dans un cadre exceptionnel : celui du ZIA, la vedette panoramique de l’AME qui est amarrée au port Saint-Roch de Montargis. Une fois à bord, vous donnerez vie à de belles compositions aquarellées avec de l’eau directement puisée dans le canal !

Le créneau de 14h30 est destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans

Le créneau de 16h est destiné aux ado-adultes (12 ans et +)

ATTENTION: les participants devront se rendre directement devant le ZIA, en face du commissariat de Montargis à 10 minutes à pied du musée.

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« owner »: {« uid »: 78705216, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-07T06:43:42.531Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « reservations@musee-girodet.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Montargis », « street »: « 2 Rue du Faubourg de la Chaussee », « latitude »: 47.996253, « postalCode »: « 45200 », « longitude »: 2.736356}, « passId »: 434972025, « isPending »: false, « addressId »: 47142}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-07T06:43:42.256Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2574835, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-07T06:43:42.359Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485462294, « id »: 1}, {« passId »: 485462295, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 8, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-07T06:43:42.530Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434972025 »}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Débutant ou confirmé, venez peindre à l’aquarelle avec Nadège Raineteau (la Petite RaiNe).

© Musée Girodet