Les pieds tanqués, quand les mémoires s’entrechoquent Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Les pieds tanqués, quand les mémoires s’entrechoquent

Mardi 24 février 2026 de 19h à 20h30. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Pieds Tanqués propose un grand moment de théâtre à la fois historique et jubilatoire une comédie dramatique forte, sur l’identité et le vivre ensemble, dans laquelle les mémoires s’entrechoquent et où la gravité des propos n’exclut pas l’humour.

Les pieds tanqués, quand les mémoires s’entrechoquent de Philippe Chuyen

Compagnie Arscénicum







En Provence, sur un terrain de boules, quatre joueurs s’affrontent Zé, le pied-noir, Yaya, le Français né de parents algériens, Loule, le Provençal “ de souche ” et Monsieur Blanc, le Parisien fraîchement arrivé dans la région. On pourrait croire à une simple partie de pétanque entre amis mais ce sont toutes les souffrances de la guerre d’Algérie et les questions d’identité qui nous sautent soudain à la figure. Au gré des boules pointées ou tirées, le passé ressurgit et l’on découvre les blessures secrètes de chacun. Une comédie dans laquelle la gravité des propos n’exclut pas l’humour.







Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles par téléphone ou email. .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00

Les Pieds Tanqués offers a great moment of theater that is both historic and jubilant: a powerful dramatic comedy about identity and living together, in which memories collide and the seriousness of the subject does not exclude humor.

