Les pierres qui parlent sur les traces de l’abbaye oubliée

Place du 8 mai 1945 Mairie de Savigny Savigny Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Et si l’histoire de notre village ne se lisait pas seulement dans les archives mais aussi dans les murs du village. Une balade originale à la découverte des pierres de réemploi issues de l’ancienne abbaye.

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Place du 8 mai 1945 Mairie de Savigny Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 82 40 87 savigny.patrimoine.69@laposte.net

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English :

What if the history of our village could be read not only in the archives, but also in the village walls? An original walk to discover the reused stones from the former abbey.

L’événement Les pierres qui parlent sur les traces de l’abbaye oubliée Savigny a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Monts du Lyonnais