Les pies en concert centre d’expression culturelle Blesle

Les pies en concert

centre d’expression culturelle 62 la Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Date :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Ces sept messieurs vous régaleront par du folk n’roll burlesque qui décrasse les tympans et les zygomatiques. Les Pies treries, c’est un concert avec de vrais morceaux de théâtre. C’est rock, joyeux, débordant d’énergie contagieuse

.

centre d’expression culturelle 62 la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 mairie.de.blesle@wanadoo.fr

English :

These seven gentlemen will regale you with burlesque folk n?roll that soothes the eardrums and the zygomatic. Les Pies treries is a concert with real theater pieces. It’s rocking, joyful and bursting with contagious energy

