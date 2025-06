Les pies qui chantent Rue de l’Eglise Cozes 27 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Les pies qui chantent Rue de l'Eglise Eglise Saint Pierre Cozes Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Venez découvrir ce quatuor vocal qui va vous faire passer une excellente soirée, n’hésitez pas à diffuser l’info autour de vos, à vos amis…

Rue de l’Eglise Eglise Saint Pierre

Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 78 28 08

English :

Come and discover this vocal quartet who will give you an excellent evening. Don’t hesitate to spread the word to your friends and family…

German :

Entdecken Sie dieses Vokalquartett, das Ihnen einen tollen Abend bereiten wird. Zögern Sie nicht, die Nachricht in Ihrem Bekanntenkreis und an Ihre Freunde weiterzugeben…

Italiano :

Venite a scoprire questo quartetto vocale che vi regalerà una serata eccellente. Non esitate a diffondere la notizia ai vostri amici e familiari…

Espanol :

Venga a descubrir a este cuarteto vocal que le hará pasar una velada excelente. No dude en correr la voz entre sus amigos y familiares…

