avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 25 EUR
Début : 2026-03-13
fin : 2026-07-26
2026-03-13 2026-04-10 2026-05-10 2026-06-21 2026-07-26 2026-08-14 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-15
Calendrier de compétitions officielles emblématiques Les Pignes. Véritables piliers de la vie sportive du club, ces compétitions sont l’occasion idéale de se mesurer au parcours dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale.
avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com
English :
Calendar of emblematic official competitions: Les Pignes. A cornerstone of the club?s sporting life, these competitions are an ideal opportunity to test your mettle on the course in a competitive yet friendly atmosphere.
L’événement Les pignes Golf de Montendre Montendre a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge