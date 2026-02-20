Les pignes Golf de Montendre Montendre

Les pignes Golf de Montendre

avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-03-13 2026-04-10 2026-05-10 2026-06-21 2026-07-26 2026-08-14 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-15

Calendrier de compétitions officielles emblématiques Les Pignes. Véritables piliers de la vie sportive du club, ces compétitions sont l’occasion idéale de se mesurer au parcours dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale.

.

avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 14 61 90 contact@golfdemontendre.com

English :

Calendar of emblematic official competitions: Les Pignes. A cornerstone of the club?s sporting life, these competitions are an ideal opportunity to test your mettle on the course in a competitive yet friendly atmosphere.

