Les Pins’indoors Salle Emile Jeanne Saint Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer

La Pépinière, association organisatrice du Festival Les Pinsonores, vous invite à sa migration hivernale en intérieur! Une soirée de concerts et dj sets dans une scénographie fidèle à l’ambiance du festival.

20h30 UrBAM (hip-hop fusion violoncelle, batterie et textes ciselés) | 22h MARTA (techno but with violin and drums live techno) |23h15 ULTIMATOM (dj, fondateur du Dox’art festival, dj set sans frontières)

Ouverture des portes à 19h30 avec un apero mix dj set surprise pour profiter du bar et de la restauration avant les concerts

Salle Emile Jeanne Saint Lô d’Ourville Saint-Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 41 43 56 21 lapepiniere.communication@proton.me

