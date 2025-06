Les pique-niques impro de la Cie à l’improviste et la LiPI – Parc de Clairfont Toulouges 24 juin 2025 17:30

Les pique-niques impro de la Cie à l’improviste et la LiPI 24 juin – 2 septembre, les mardis Parc de Clairfont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-24T19:30:00+02:00 – 2025-06-24T22:30:00+02:00

Fin : 2025-09-02T19:30:00+02:00 – 2025-09-02T22:30:00+02:00

Tous les mardis soirs de l’été, dans ce lieu magnifique qu’est le parc de Clairfont à Toulouges, la Compagnie à l’Improviste et la Ligue Perpignanaise d’Improvisation vous attendent pour des spectacles de théâtre d’impro comme ils et elles en ont le secret !

Rendez-vous en famille ou entre amis pour assister à des créations théâtrales instantanées que vous ne verrez plus jamais ! Cabaret, catch, impro philo, la Machine Kiçétou, long format, invités surprise…. On vous réserve un programme estival de foufou !

Prévoyez votre pique-nique et on s’occupe de tout !

Infos pratiques

Quand ? Tous les mardis, du 24 juin au 2 septembre, à 19h30

Où ? Parc de Clairfont – Toulouges

Combien ? Entrée libre au chapeau

Spectacles tout public !

Parc de Clairfont 1 Boulevard de Clairfont. 66350, Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468565111 http://www.toulouges.fr

