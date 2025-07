Les pirates débarquent au Valhalla ! Le Valhalla Ifs

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Soirée Pirates au Valhalla Plongez dans l’univers des flibustiers !

Cap sur l’aventure au Valhalla, le bar viking et médiéval de Normandie, pour une journée entièrement dédiée aux pirates ! Le 19 juillet, venez vivre une expérience inédite pour petits et grands, entre animations immersives, spectacles et surprises, dans une ambiance festive et décalée.

Au programme de cette grande traversée :

– Campement pirate vivant avec saynètes et rencontres insolites

– Combats à l’épée et démonstrations spectaculaires

– Animations pour enfants autour de l’univers des pirates

– Théâtre vivant et animations déjantées pour toute la famille

– Carte au trésor avec cadeaux à la clé pour les plus audacieux

– Cocktail inédit à découvrir spécialement imaginé pour l’événement

– Tattoo flash pour les amateurs d’encre et d’aventure

Que vous soyez moussaillon, corsaire ou capitaine, préparez votre plus beau costume et embarquez pour un moment inoubliable au cœur d’un lieu unique, entre haches, planches et tonneaux.

Une véritable immersion dans l’imaginaire des pirates, dans un cadre atypique et convivial.

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Les pirates débarquent au Valhalla !

Pirates at Valhalla? Immerse yourself in the world of freebooters!

Set a course for adventure at Valhalla, Normandy’s Viking and medieval bar, for a day dedicated entirely to pirates! On July 19, come and enjoy a unique experience for young and old, with immersive entertainment, shows and surprises, in a festive, offbeat atmosphere.

On the program for this great crossing :

– Live pirate camp with skits and unusual encounters

– Sword fights and spectacular demonstrations

– Children?s entertainment based on the world of pirates

– Live theater and wacky entertainment for the whole family

– Treasure map with prizes for the most daring

– A unique cocktail specially created for the event

– Flash tattoo for ink and adventure lovers

Whether you’re a ship’s boy, a privateer or a captain, get ready in your best suit and embark for an unforgettable moment in the heart of a unique setting, between axes, planks and barrels.

A true immersion into the pirate world, in an atypical and convivial setting.

German : Les pirates débarquent au Valhalla !

Piratenabend im Walhalla? Tauchen Sie ein in die Welt der Freibeuter!

Kurs auf das Abenteuer im Valhalla, der Wikinger- und Mittelalterbar in der Normandie, für einen Tag, der ganz den Piraten gewidmet ist! Erleben Sie am 19. Juli eine völlig neue Erfahrung für Groß und Klein, zwischen immersiven Animationen, Shows und Überraschungen, in einer festlichen und schrägen Atmosphäre.

Auf dem Programm dieser großen Überfahrt stehen :

– Lebendiges Piratenlager mit Sketchen und ungewöhnlichen Begegnungen

– Schwertkämpfe und spektakuläre Vorführungen

– Kinderanimationen rund um die Welt der Piraten

– Lebendiges Theater und verrückte Animationen für die ganze Familie

– Schatzkarte mit Geschenken für die Wagemutigsten

– Ein ganz neuer Cocktail, den es zu entdecken gilt und der speziell für die Veranstaltung kreiert wurde

– Flash-Tattoo für Tinten- und Abenteuerlustige

Ob Sie nun ein Seemann, ein Freibeuter oder ein Kapitän sind, ziehen Sie Ihr bestes Kostüm an und begeben Sie sich an Bord für einen unvergesslichen Moment an einem einzigartigen Ort, zwischen Äxten, Brettern und Fässern.

Tauchen Sie ein in die Fantasiewelt der Piraten, in einem atypischen und geselligen Rahmen.

Italiano :

Notte dei pirati al Valhalla? Immergetevi nel mondo dei filibustieri!

Andate all’avventura al Valhalla, il bar vichingo e medievale della Normandia, per una giornata interamente dedicata ai pirati! Il 19 luglio, venite a vivere un’esperienza unica per grandi e piccini, con animazioni coinvolgenti, spettacoli e sorprese in un’atmosfera festosa e fuori dagli schemi.

In programma per questa grande traversata:

– Un vivace accampamento di pirati con scenette e incontri insoliti

– Combattimenti con le spade e dimostrazioni spettacolari

– Animazione per bambini basata sul mondo dei pirati

– Teatro dal vivo e intrattenimento folle per tutta la famiglia

– Mappa del tesoro con premi per i pirati più audaci

– Un cocktail unico creato appositamente per l’evento

– Tatuaggio flash per gli appassionati di inchiostro e avventura

Che siate marinai, corsari o capitani, preparate il vostro costume migliore e salpate per un momento indimenticabile nel cuore di un luogo unico, tra asce, assi e barili.

Immergetevi nel mondo immaginario dei pirati, in un ambiente unico e accogliente.

Espanol :

¿Noche de piratas en el Valhalla? ¡Sumérgete en el mundo de los piratas!

Láncese a la aventura en Valhalla, el bar vikingo y medieval de Normandía, para vivir una jornada enteramente dedicada a los piratas El 19 de julio, disfrute de una experiencia única para grandes y pequeños, con animaciones envolventes, espectáculos y sorpresas en un ambiente festivo y original.

En el programa de esta gran travesía

– Un animado campamento pirata con sketches y encuentros insólitos

– Luchas de espadas y demostraciones espectaculares

– Animaciones infantiles basadas en el mundo de los piratas

– Teatro en vivo y animaciones alocadas para toda la familia

– Mapa del tesoro con premios para los piratas más atrevidos

– Un cóctel único creado especialmente para el evento

– Tatuaje flash para los amantes de la tinta y la aventura

Ya seas marinero, corsario o capitán, prepara tu mejor disfraz y zarpa para vivir un momento inolvidable en el corazón de un lugar único, entre hachas, tablones y barriles.

Sumérgete en el mundo imaginario de los piratas, en un entorno único y acogedor.

L’événement Les pirates débarquent au Valhalla ! Ifs a été mis à jour le 2025-07-10 par Calvados Attractivité