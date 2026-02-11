Les Pistes de Mai

chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23

Livret jeu offert à l’accueil, pour se lancer la piste des habitants à 4 pattes ou 2 ailes de l’Arboretum ! Pour les 3 à 8 ans pendant les Ponts de mai.

Pendant les ponts du mois de mai, les habitants à 4 pattes ou 2 ailes de l’Arboretum sortent de leurs cachettes ! Mais ils ne se montrent qu’aux plus curieux…

À l’aide du livret jeu offert à l’accueil, lance-toi sur leurs pistes ! Retrouve les animaux des Grandes Bruyères, ils te livreront chacun une partie de l’énigme…

Parviendras-tu à la résoudre ?

Pour les 3 à 8 ans, accompagné d’un adulte. 6 .

chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Game booklet available at reception, to get on the trail of the Arboretum?s 4-legged or 2-winged inhabitants! For ages 3 to 8 during the May Bridges.

L’événement Les Pistes de Mai Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-12 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS