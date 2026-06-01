Les plages du Débarquement à vélo (secteur britannique) Asnelles lundi 22 juin 2026.

Asnelles

Les plages du Débarquement à vélo (secteur britannique)

rue xavier d’Anselme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-25 2026-06-30 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16

Grimpez sur votre vélo et partez à la découverte du secteur britannique des plages du Débarquement. La balade de 20 km vous emmènera au Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, au cimetière militaire de Bazenville et vous fera découvrir les vestiges du port artificiel d’Arromanches .

rue xavier d’Anselme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 23 46 50 84 normandie.visite@gmail.com

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English : Les plages du Débarquement à vélo (secteur britannique)

L’événement Les plages du Débarquement à vélo (secteur britannique) Asnelles a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité