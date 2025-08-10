LES PLAGES ELECTRONIQUES – 1 JOUR AFTER – LES PLAGES ELECTRONIQUES – 1 JOUR AFTER – PLAGE DU PALAIS DES FESTIVALS Cannes

LES PLAGES ELECTRONIQUES – 1 JOUR AFTER – LES PLAGES ELECTRONIQUES – 1 JOUR AFTER Début : 2025-08-10 à 14:00. Tarif : – euros.

LES PLAGES ELECTRONIQUES – PASS 1 JOUR AFTERCe pass vous donne accès au festival sur la journée que vous avez sélectionnée, de 14h à 00h30, ainsi qu’à l’after party de 00h à 05h. Attention aucune entrée ne sera accepté après 23h30La plus grande beach party de France revient pour une 18ème édition les 8, 9 et 10 août 2025 sur la plage du Palais des Festivals à Cannes. Au programme, 3 jours de fête les pieds dans l’eau, 15h de musique non-stop, 60 000 festivaliers attendus et une programmation XXL.PROGRAMMATION PAR JOURVENDREDI 08 AOÛTTIËSTO – KUNGS – TRYM – VALDALEX WANN – AZYR – BASSWELL* – BELLAIRE – MYD liveASDEK & AVA MIND – AUPINARD – BENZØ* – CLOUDY b2b NOVAH* – DERON – DIDI HAN – DYLAN DYLAN – HALFPIPE RECORDS – LOUIS BEKK – SARA COSTALE SUD FAIT MIEUX – ROMANO VIVARELLI SAMEDI 09 AOÛTPEGGY GOU – MOCHAKK – LUIDJI AGORIA – BRINA KNAUSS – FRANCIS MERCIER – HORSEGIIRL – ODYMEL* – PATRICK MASON* – PEGASSI*AMOR – ARØNE – CAMILLE DOE – LEGIT GIRL DJ – MIKI – SIXTION – UPSILONE – URUMI – YENKOV*CLARAA – MILANA ALEX – MOWGLIDIMANCHE 10 AOÛTCHARLOTTE DE WITTE – ERIC PRYDZ – BOOBAANETHA* – ANNA – JERSEY – KETTAMA* – PURPLE DISCO MACHINE – SAM FELDT – SUBLIFEDALÍ – FAUL & WAD – JETLAG GANG – LAZE* – LB aka LABAT* – MARION DI NAPOLI – NOTRE DAMEEKLOZ – JAYKILL – NO2THEG*Scène Teletech

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PLAGE DU PALAIS DES FESTIVALS LA CROISETTE 06400 Cannes 06