Les planches ornithologiques de Reichenbach Abbeville

Les planches ornithologiques de Reichenbach Abbeville mardi 14 avril 2026.

Les planches ornithologiques de Reichenbach

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Le botaniste et zoologiste allemand Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879) dirigea le Muséum royal d’histoire naturelle de Zwinger et fonda le jardin botanique de Dresde. Connu pour ses travaux sur la flore et la faune, il laissa plus de six mille dessins, la plupart réalisés de sa main.

La Bibliothèque patrimoniale a la chance de conserver certaines de ses publications qui comportent de magnifiques planches ornithologiques aquarellées, rehaussées de gomme arabique pigeons, colibris et autres curieux volatiles semblent prendre vie … un véritable ravissement pour petits et grands.

Le botaniste et zoologiste allemand Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879) dirigea le Muséum royal d’histoire naturelle de Zwinger et fonda le jardin botanique de Dresde. Connu pour ses travaux sur la flore et la faune, il laissa plus de six mille dessins, la plupart réalisés de sa main.

La Bibliothèque patrimoniale a la chance de conserver certaines de ses publications qui comportent de magnifiques planches ornithologiques aquarellées, rehaussées de gomme arabique pigeons, colibris et autres curieux volatiles semblent prendre vie … un véritable ravissement pour petits et grands. .

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

German botanist and zoologist Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879) headed the Royal Museum of Natural History in Zwinger and founded the Dresden Botanical Garden. Renowned for his work on flora and fauna, he left over six thousand drawings, most of them in his own hand.

The Bibliothèque patrimoniale is fortunate enough to have preserved some of his publications, which include magnificent watercolor ornithological plates, enhanced with gum arabic: pigeons, hummingbirds and other curious birds seem to come to life… a real delight for young and old alike.

German :

Der deutsche Botaniker und Zoologe Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879) war Leiter des Königlichen Naturhistorischen Museums in Zwinger und gründete den Botanischen Garten in Dresden. Er war für seine Arbeiten über Flora und Fauna bekannt und hinterließ mehr als sechstausend Zeichnungen, die meisten davon von seiner Hand angefertigt.

Die Heimatbibliothek hat das Glück, einige seiner Publikationen aufzubewahren, die wunderschöne ornithologische Aquarelltafeln enthalten, die mit Gummiarabikum gehöht sind: Tauben, Kolibris und andere kuriose Vögel scheinen zum Leben zu erwachen ? ein wahres Entzücken für Groß und Klein.

Italiano :

Il botanico e zoologo tedesco Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879) diresse il Museo Reale di Storia Naturale di Zwinger e fondò il Giardino Botanico di Dresda. Noto per il suo lavoro sulla flora e sulla fauna, ha lasciato più di seimila disegni, la maggior parte dei quali di sua mano.

La Heritage Library ha la fortuna di aver conservato alcune delle sue pubblicazioni, che comprendono magnifiche tavole ornitologiche ad acquerello, impreziosite dalla gomma arabica: piccioni, colibrì e altri curiosi uccelli sembrano prendere vita? Un vero piacere per grandi e piccini.

Espanol :

El botánico y zoólogo alemán Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793-1879) dirigió el Museo Real de Historia Natural de Zwinger y fundó el Jardín Botánico de Dresde. Conocido por sus trabajos sobre flora y fauna, dejó más de seis mil dibujos, la mayoría de su puño y letra.

La Biblioteca del Patrimonio tiene la suerte de haber conservado algunas de sus publicaciones, que incluyen magníficas láminas ornitológicas en acuarela, realzadas con goma arábiga: palomas, colibríes y otras aves curiosas parecen cobrar vida… una auténtica delicia para grandes y pequeños.

L’événement Les planches ornithologiques de Reichenbach Abbeville a été mis à jour le 2025-09-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME