Les Planètes Gustav Holst Rouen

Les Planètes Gustav Holst

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-05 11:00:00

fin : 2026-02-08 12:15:00

2026-02-05 2026-02-08

Durée 1h15, sans entracte

Dans les longues soirées d’été, Gustav Holst regarde le ciel. Parmi les constellations lointaines, ses amis musiciens l’aident à distinguer d’autres astres vagabonds, plus proches Les Planètes.

Lui vient alors l’idée d’une grande pièce symphonique qui donne à chacune d’entre elles une couleur, un caractère et une personnalité. D’une Mars guerrière à une paisible Vénus, jusqu’à la lointaine et mystique Neptune, chacun des mouvements de ce poème symphonique ici arrangé pour ensemble de cuivres et harpe raconte une part de notre univers. Levez les yeux et écoutez cette fresque cosmique. .

