Les plantes comestibles Maison du Marais Longeville-sur-Mer

Les plantes comestibles Maison du Marais Longeville-sur-Mer samedi 11 avril 2026.

Les plantes comestibles

Maison du Marais Chemin du Pont Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:50:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

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Maison du Marais Chemin du Pont Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire   sports@longevillesurmer.fr

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English :

L’événement Les plantes comestibles Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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