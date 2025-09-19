Les plantes contre-attaquent – conférence d’histoire de l’art avec les Têtes renversantes La Longère Saint-Herblain
Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:00:00
La Longère – parc de la Bégraisière – Rue François Rabelais
20h – accès libre – durée 1h
Conférence proposée par Elodie Evezard, conférencière des Têtes renversantes.
Envahissantes, luxuriantes ou parfois dangereuses, les plantes font tourner la tête des artistes. Si certains cherchent la véracité dans les représentations, en s’appuyant sur des herbiers ou des ouvrages scientifiques, d’autres au contraire emportent le spectateur dans un univers chimérique. Partons à la découverte de cette nature réelle, artificielle et/ou rêvée.
La Longère Longère de la Bégraisière, Rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 La Bouvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 25 25 55 https://www.saint-herblain.fr La Longère est un espace d’information de d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique.
