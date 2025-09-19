Les plantes contre-attaquent – conférence d’histoire de l’art avec les Têtes renversantes La Longère Saint-Herblain

La Longère – parc de la Bégraisière – Rue François Rabelais

20h – accès libre – durée 1h

Conférence proposée par Elodie Evezard, conférencière des Têtes renversantes.

Envahissantes, luxuriantes ou parfois dangereuses, les plantes font tourner la tête des artistes. Si certains cherchent la véracité dans les représentations, en s’appuyant sur des herbiers ou des ouvrages scientifiques, d’autres au contraire emportent le spectateur dans un univers chimérique. Partons à la découverte de cette nature réelle, artificielle et/ou rêvée.

