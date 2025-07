Les plantes du système ostéoarticulaire Ferme de La Reine des près Champclause

Les plantes du système ostéoarticulaire Ferme de La Reine des près Champclause dimanche 27 juillet 2025.

Les plantes du système ostéoarticulaire

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause Haute-Loire

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Partez en balade à la rencontre des plantes qui soulagent douleurs articulaires et musculaires. Un atelier nature pour bouger mieux… et naturellement !

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65

English :

Take a walk and discover the plants that relieve joint and muscle pain. A nature workshop to help you move better? and naturally!

German :

Machen Sie einen Spaziergang und lernen Sie Pflanzen kennen, die Gelenk- und Muskelschmerzen lindern. Ein Naturworkshop, um sich besser und natürlicher zu bewegen!

Italiano :

Passeggiata alla scoperta delle piante che alleviano i dolori articolari e muscolari. Un laboratorio naturalistico che vi aiuterà a muovervi in modo più naturale!

Espanol :

Dé un paseo y descubra las plantas que alivian los dolores articulares y musculares. ¡Un taller de naturaleza para ayudarte a moverte de forma más natural!

