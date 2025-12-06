Haut-Rhin

Les plantes médicinales du stress et du système nerveux rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les troubles du système nerveux, le stress et l’anxiété sont aujourd’hui omniprésents.

Nous aborderons une approche vitaliste de l’herboristerie avec nos plantes locales.

Fabrication d’une synergie anti-stress pour vous et vos enfants (+3 ans). .

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les plantes médicinales du stress et du système nerveux Hirtzfelden a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach