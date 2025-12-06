Les plantes médicinales du stress et du système nerveux – Hirtzfelden
Les plantes médicinales du stress et du système nerveux – Hirtzfelden samedi 6 décembre 2025.
Les troubles du système nerveux, le stress et l’anxiété sont aujourd’hui omniprésents.
Nous aborderons une approche vitaliste de l’herboristerie avec nos plantes locales.
Fabrication d’une synergie anti-stress pour vous et vos enfants (+3 ans). .
rue de Bâle
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
